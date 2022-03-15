Бомби, гвинтокрили, танки – все це в арсеналі Росії і буде спрямовано проти Європи, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 15 березня виступив на зустрічі лідерів Joint Expeditionary Force. Там він нагадав, яке озброєння має Росія. І що це озброєння може бути використано проти Європи.

Під час зустрічі з лідерами країн Joint Expeditionary Force Володимир Зеленський вкотре нагадав європейцям, що Росія може і не зупинитися на Україні.

"Ракети, бомби, гвинтокрили, танки, диверсанти, кібератаки – це все є в арсеналі сьогоднішньої Росії. і це все буде спрямовано проти Європи, якщо Україна не витримає", – наголосив Зеленський.

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Відтак Президент України звернутися до лідерів цих країн з проханням і надалі допомагати та підтримувати Україну, надавши їй необхідне озброєння для протистояння ворогу.

"Тому я дуже вас прошу – допомагайте собі через те, що допомагаєте нам. Ви знаєте, яку зброю ми потребуємо, які засоби захисту ми потребуємо. Ви знаєте, що нам життєво необхідно – літаки. І без ваших зусиль нам би було вкрай складно. Але зрозумійте – ми потребуємо ще", – заявив Зеленський.

Дивіться виступ Зеленського на зустрічі лідерів держав Joint Expeditionary Force