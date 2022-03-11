Бомби з російських літаків впали не лише на білоруську територію, а й на українську
Джерело:ДПСУ
Вдень 11 березня російські літаки цинічно обстріляли білоруські населені пункти. Їхні бомби впали й на українську територію неподалік кордону.
Як повідомили у Держприкордонслужбі, ворожі штурмовики СУ залетіли на територію України з Білорусі. Спочатку вони здійснили бомбардування української території.
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Вже після цього – нанесли авіадуадари по території Білорусі. Заліт 2 літаків з сусідньої держави фіксували прикордонні наряди на ділянці відділу "Дубровиця", що на Рівненщині.
"Такі дії та атака ворога на населені пункти Білорусі є свідомою провокацією, щоб втягнути її збройні сили у війну з Україною", – застерегли прикордонники.
Сліди атаки за кількасот метрів до кордону з Білоруссю / Фото ДПСУ
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