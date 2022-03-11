Бомби, що падають на міста, – це божевілля, – легіонер-норвежець про те, чому допомагає Україні
11 березня 2022 , 21:31Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Ганни Маляр
Українські захисники мужньо борються з російськими загарбниками. Побачивши жахи, які роблять вороги в мирних містах, багато іноземних добровольців вирішили долучитися до спротиву.
Актуально Росія напала на Україну: хронологія основних подій початку 3 тижня війни
Доповнюємо новину
Дивіться відео від бійців інтернаціонального легіону: