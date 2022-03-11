Бомби, що падають на міста, – це божевілля, – легіонер-норвежець про те, чому допомагає Україні

11 березня 2022 , 21:31
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Джерело:

фейсбук Ганни Маляр

Українські захисники мужньо борються з російськими загарбниками. Побачивши жахи, які роблять вороги в мирних містах, багато іноземних добровольців вирішили долучитися до спротиву.

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Дивіться відео від бійців інтернаціонального легіону:

 

Автор: Ольга Котів