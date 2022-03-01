Бомбили з літака, – харків'янка прокляла "русскій мір" і його правителя, емоційне відео

Окупанти продовжують обстрілювати Харків, який є однією з їхніх головних цілей. Вони віроломно атакують цивільні об'єкти у місті. Жителька Харкова емоційно прокоментувала ці дії.

Харків все ще залишається на передовій. Про нові бомбардування сьогодні повідомив мер міста Ігор Терехов та розповів про ситуацію у місті.

Зверніть увагу Харків та Київ для Росії – основні мішені, – Зеленський

Харків'янка емоційно розповіла про руйнування міста

Жінка буквально проклинає так званий "русскій мір", як і його правителя. Вона бажає йому "здихати у муках". Жителька Харкова зняла відео зі своєї квартири у центрі міста, яка потрапила під атаку окупантів.

Бомбили з літака, вікна постраждали в мене у всій квартирі. Це я лише частину знімаю. Я боюся вийти на вулицю,

– розповіла жінка.

Крім того, вона нагадала про "обіцянку" агресора не нападати на мирних людей. За її словами, трохи вище по вулиці горів будинок її куми, а якусь жінку вбило уламком, згоріла автівка. Закінчила своє відео харків'янка наступним чином: "Тварини, щоб ви усі здохли там".

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!