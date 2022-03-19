Бомбив Сирію і Грузію: ЗСУ ліквідували російського майора, командира авіаційної ланки ВПС Росії

Російські орки продовжують зазнавати втрат у війні проти України. Наприклад ЗСУ знищила російського майора Сергія Волинця, який у минулому бомбив Грузію та Сирію.

Війна в Україні для окупанта стала останньою. До того він неодноразово брав участь у російській агресії на території інших країн.

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Під проводом Сергія Волинця окупанти фактично бомбили всю Україну. Однак російський майор добомбився та отримав своє і за нашу країну, і за Грузію, і за Сирію.

Хоча цьому орку пощастило дещо більше, ніж іншим. Він увійшов у список тих "мінімальних втрат" які визнала Росія, тому його таки повезли поховати додому. Зазвичай окупантам так не щастить.

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