На війні загинув доброволець з Грузії Бондо Гагнідзе

Захищаючи незалежність України, на війні загинув грузинський доброволець Бондо Гагнідзе. Він отримав кульове поранення.

Останній бій воїн прийняв на Донеччині. Про його загибель повідомили знайомі і побратими у соцмережах, пише 24 Канал.

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На фронт воїн пішов у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Загинув 47-річний Бондо Гагнідзе під час прямого зіткнення з російськими військовослужбовцями. Проти Росії воювати він пішов із перших днів повномасштабного вторгнення.

Мій Бондо зник. Він поліг у бою, як герой. Він бився до останньої кулі,

– йдеться у дописі Вано Надірадзе у фейсбуці.

Він воював у складі 2 механізованого батальйону "Росомахи" 67 ОМБр.

На особистій сторінці Бондо Гагнідзе люди згадують його щирими словами: називають найкрутішим грузином та мужнім чоловіком.

"Герой – це слово, яке тобі підходить. Бондо бро", – написав один із коментаторів.

Редакціятакож висловлює глибокі співчуття родині та близьким Бондо Гагнідзе. Вічна пам'ять Герою!