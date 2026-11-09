Кремль пропонує росіянам списати борги ціною власного життя: що з'ясувала розвідка

У Росії поглиблюється боргова криза, яка зачіпає не лише підприємства, а й пересічних громадян. На тлі зростання прострочених платежів влада пропонує росіянам сумнівний спосіб позбутися фінансових зобов'язань.

Про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки України.

Наскільки серйозною стала боргова криза в Росії?

За даними розвідки, станом на серпень 2026 року 28% позичальників російських банків мали труднощі з обслуговуванням кредитів.

Через високу вартість позик за дев'ять місяців року 33 компанії допустили технічний дефолт, а 17 із них перейшли до повноцінного дефолту.

Зростають і борги із зарплат. Наприкінці вересня їхня загальна сума сягнула 2,539 мільярда рублів. Понад 56% цієї заборгованості виникло протягом 2026 року. Підприємства пояснюють затримки відсутністю власних коштів.

Зокрема, вугільна компанія "Північний Кузбас" заборгувала 1408 працівникам понад 807 мільйонів рублів. Водночас шахта "Спиридонівська" у Кисельовську опинилася в ситуації, коли не може збільшити видобуток без інвестицій, але й отримати додаткові кошти від продажу вугілля не здатна.

Проблеми торкнулися й комунальної сфери. Наприклад, у Краснодарському краї дебіторська заборгованість теплопостачальних організацій за газ зросла на 16%.

Як Кремль пропонує росіянам позбутися боргів?

У СЗРУ зазначають, що російська влада посилює примусове стягнення заборгованості. З жовтня 2026 року процедуру стягнення боргів за житлово-комунальні послуги перевели в режим так званого "цифрового прискорення".

Судові пристави арештовують майно та зарплати боржників, а також вилучають автомобілі. Зокрема, під час одного з рейдів у Калінінградській області загальна заборгованість п'яти автовласників перевищила 4,5 мільйона рублів.

Водночас, за даними української розвідки, росіянам пропонують можливість часткового списання боргів за умови укладення контракту з армією щонайменше на рік.

Повне списання кредитних зобов'язань без обмеження суми передбачене лише у випадку загибелі військового, смерті від поранень або отримання інвалідності I групи.

Таким чином, як наголошують у СЗРУ, Кремль фактично використовує фінансові труднощі населення для залучення людей до війни проти України.

Раніше повідомлялося, що через нестачу власних коштів у компаній у Росії стрімко зросли борги із зарплат, збільшившись майже на 19% лише за один місяць.