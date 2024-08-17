Україна може покласти край війні, – Борис Джонсон проаналізував "геніальну Курську операцію"

Експрем'єр-міністр Великої Британії написав статтю для таблоїда Daily Mail. У публікації політик висловив захоплення наступом ЗСУ в Курській області.

Колишній британський глава уряду заявив про тактичну геніальність Курської операції. Зазначимо, що матеріал вийшов у п’ятницю, 16 серпня, під заголовком "Після тижня тактичного блиску Україна нарешті може покласти край цій війні".

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Що написав Джонсон у своїй статті

На початку статті Борис Джонсон описує, як скривився Путін під час доповіді тимчасового виконувача обов'язків губернатора Курської області про "глибину проникнення" української армії (за версією росіян, 12 кілометрів у глибину і 40 кілометрів завширшки станом на 12 серпня).

На його думку, з того моменту, як Путін роздратовано обірвав губернатора, "його приниження тільки посилювалося".

Борис Джонсон зазначає, що кремлівський диктатор, починаючи своє "злісне і невиправдане вторгнення", "навіть у найстрашніших жахіттях не міг уявити, що одного разу в Росію ввійдуть українські танки або що приблизно за тиждень вони захоплять більше території, ніж росіяни захопили за рік – понад 1000 квадратних кілометрів", а також що йому доведеться евакуювати сотні тисяч росіян і платити їм через це по 90 фунтів стерлінгів.

Експрем'єр Британії пише, що "цей блискавичний прорив" ЗСУ в Курській області "нагадує нам про ключову істину війни – ми з самого початку недооцінювали українців".

Ми недооцінювали їхню (українців – 24 Канал) сміливість – їхню готовність робити те, що люди вважали неможливим. І ми хронічно недооцінювали їхню чисту лють до російського загарбника – глибоку жагу в українських серцях вигнати війська Путіна з кожного клаптика української землі. Тож, заради бога, можна нам нарешті припинити молоти язиками, відкинути безглузду путінофобію і дати українцям інструменти, яких вони справді потребують, щоб довести справу до кінця; і під цим я маю на увазі належний дозвіл використовувати інструменти, які ми вже надали,

– ідеться в статті.

Колишній прем'єр Британії закликав відмовитися від напівзаходів і зволікання, щоб дійсно закінчити війну. Він заявив, що нинішньому прем'єр-міністру Британії Кіру Стармеру час "припинити ходити кругами".

Ми всі розуміємо тактичну геніальність Курської операції. Захопленням і подальшим утриманням шматка російської території українці кидають Путіну похмурий стратегічний виклик,

— пише політик, розмірковуючи про те, що главі Кремля доведеться повертати захоплені Україною території новими хвилями мобілізованих і перекидати війська з інших напрямків.

Британський політик також нагадав, що російські окупанти знищують українські позиції на Донбасі планерувальними авіабомбами, а союзники тим часом "змушують українців битися із однією рукою, зав'язаною за спиною".

За словами Джонсона, єдиний спосіб зупинити планерувальні бомби – вдарити по авіабазах, звідки злітають літаки, що їх випускають. Він додав, що єдиний спосіб уразити ці бази – це використати західну зброю, яку союзники вже поставили Україні – зокрема, американські ATACMS і британські Storm Shadow.

Водночас, як зазначив британський експрем'єр, союзники не дали Україні дозволу "для використання цих ракет проти своїх мучителів".

Він зазначив, що армія Росії вже понад 2 роки завдає невибіркових ударів по українських містах, "не кажучи вже про військові бази".

Нам, як завжди, кажуть, що ми боїмося "ескалації". Але насправді дійсно боїться ескалації Путін. Він втратив сотні тисяч солдатів; він втратив величезну кількість бронетехніки; зараз він розтягнутий на кілька фронтів. Зараз настав момент для друзів України на чолі зі США та Великою Британією активізуватися,

– ідеться в матеріалі Джонсона.

Колишній прем'єр Британії наголосив, що союзники нашої країни протягом усієї повномасштабної війни не тільки недооцінювали українців, а й надто зволікали та були обережними в питанні військової допомоги. Зрештою партнери все одно змінюють свою позицію і визнають необхідність озброїти Україну, але "тільки після безсовісних зволікань і, як наслідок, загибелі людей".

Він закликав Британію знову продемонструвати лідерство, як вона це зробила, першою пообіцявши передати Україні танки і першою схваливши відправку летальної зброї – протитанкових ракет NLAW.

Як пише Джонсон, президент Зеленський минулого місяця приїжджав до Британії і був "спантеличений" тим, що Стармер спершу дав дозвіл на використання Storm Shadow по російських базах, однак через кілька днів цей дозвіл було "скасовано".

Після цього був особливий брифінг для газети з поясненням, що Storm Shadow нібито можна використовувати тільки з дозволу Франції. Борис Джонсон запевнив читачів, що "це повна нісенітниця".

"Так, звичайно, завжди краще – як казав Черчилль – діяти спільно з американцями. Але це зброя Великої Британії, оплачена британськими платниками податків, і нам має вистачити сміливості вирішити, як її використовувати", – написав він.

Закінчуючи статтю, Джонсон наголосив, що українці своїм героїзмом вкотре зруйнували міф про непереможність Путіна і довели, що можуть перемогти і переможуть.

"Ми морально зобов'язані допомогти їм (українцям – 24 Канал) – і якомога швидше", – закінчив він.