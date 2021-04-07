Обережно, але незворотньо, – Джонсон зразу після локдауну планує в паб на пиво

У Великій Британії активно готуються до виходу з локдауну, який запланований на 12 квітня. Прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що вже з нетерпінням чекає пінту пива, яку хоче випити в пабі.
Джерело:Independent
Глава британського уряду закликав громадян навіть після виходу з локдауну не забувати про обережність і дотримуватися епідемічних норм.
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Поступове послаблення карантинних обмежень є наступним етапом "дорожньої карти" Британії на шляху виходу з пандемії. Джонсон просить людей бути обережними, адже навіть в умовах активної вакцинації населення може відбутися приріст нових хворих.
Водночас він висловив переконання, що вихід з локдауну й перехід до наступного етапу – цілком виправданий останніми даними про захворювання в країні.
А в понеділок, 12 квітня, я сам піду в паб – і обережно, але незворотньо підніму пінту пива до губ,
– поділився планами прем'єр.
До слова, сам Борис Джонсон ще у 2020 році перехворів на коронавірус у доволі важкій формі – його підключали до апарату ШВЛ. Вже в середині березня 2021 року він публічно вакцинувався британським препаратом AstraZeneca.
Коротко про коронавірус у Британії:
- Велика Британія чи не найбільше в Європі постраждала від пандемії. За весь час тут зафіксували 4,3 мільйона випадків (серед європейських держав більше лише в Росії та Франції).
- Водночас смертність тут найвища в Європі – з березня 2020 року через хворобу померли понад 126 тисяч людей.
- Та в останні дні на тлі активної вакцинації поширення хвороби в Британії йде на спад. В останні 2 тижні щодоби фіксують менш як 100 смертей на добу.