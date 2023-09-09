Джонсон прибув у Львів: їхав звичайним Інтерсіті з пасажирами та пив каву

Колишній прем'єр Британії Борис Джонсон 9 вересня прибув до Львова. Екслідер Британії приїхав у Львів поїздом.

На відміну від попередніх поїздок, цього разу Джонсон вирішив подорожувати Україною в компанії звичайних пасажирів. Джонсон прибув до Львова на Інтерсіті+.

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Садовий зустрів Джонсона у Львові

Як зазначили в Укрзалізниці, це вже п'ята поїздка Джонсона українським поїздом. На світлині, яку опублікували українські залізничники, Джонсон, вочевидь, купує каву.

Тут вам завжди радий кожен, пане Джонсоне!

– додали в Укрзалізниці.



Борис Джонсон приїхав у Львів на Інтерсіті+ / Фото Укрзалізниця

Садовий зустрів Джонсона

Зазначимо, що в Джонсона та Укрзалізниці особливі відносини. Так, 22 січня на День Соборності України залізничники провели Борису Джонсону екскурсію головним залізничним вокзалом Києва. Колишній прем'єр Британії відвідав залізничну крамницю, де політик підібрав собі нову шапку.

На Львівському вокзалі Бориса Джонсона зустрів міський голова Львова Андрій Садовий.

"Вітаємо великого друга України Бориса Джонсона у Львові", – зазначив Садовий.



У Львові Джонсона зустрів Садовий / Фото соцмережі Садового



Джонсон і Садовий зустрілися на вокзалі у Львові / Фото соцмережі Садового



Борис Джонсон та Андрій Садовий на вокзалі у Львові / Фото соцмережі Садового

Джонсон в Україні: що відомо