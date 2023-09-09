Джонсон прибув у Львів: їхав звичайним Інтерсіті з пасажирами та пив каву

9 вересня 2023, 12:53
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Джерело:

Укрзалізниця

Колишній прем'єр Британії Борис Джонсон 9 вересня прибув до Львова. Екслідер Британії приїхав у Львів поїздом.

На відміну від попередніх поїздок, цього разу Джонсон вирішив подорожувати Україною в компанії звичайних пасажирів. Джонсон прибув до Львова на Інтерсіті+.

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Садовий зустрів Джонсона у Львові

Як зазначили в Укрзалізниці, це вже п'ята поїздка Джонсона українським поїздом. На світлині, яку опублікували українські залізничники, Джонсон, вочевидь, купує каву.

Тут вам завжди радий кожен, пане Джонсоне!
– додали в Укрзалізниці.


Борис Джонсон приїхав у Львів на Інтерсіті+ / Фото Укрзалізниця

Зазначимо, що в Джонсона та Укрзалізниці особливі відносини. Так, 22 січня на День Соборності України залізничники провели Борису Джонсону екскурсію головним залізничним вокзалом Києва. Колишній прем'єр Британії відвідав залізничну крамницю, де політик підібрав собі нову шапку.

Садовий зустрів Джонсона

На Львівському вокзалі Бориса Джонсона зустрів міський голова Львова Андрій Садовий.

"Вітаємо великого друга України Бориса Джонсона у Львові", – зазначив Садовий.


У Львові Джонсона зустрів Садовий / Фото соцмережі Садового


Джонсон і Садовий зустрілися на вокзалі у Львові / Фото соцмережі Садового


Борис Джонсон та Андрій Садовий на вокзалі у Львові / Фото соцмережі Садового

Джонсон в Україні: що відомо

  • Борис Джонсон приїхав до Києва з неоголошеним візитом для участі у форумі Ялтинської європейської стратегії (YES), що відбувся у п'ятницю, 8 вересня.
  • У межах Ялтинської європейської стратегії "Майбутнє вирішується в Україні" Джонсон взяв участь у панелі "Що працює у світі сьогодні і що треба змінити".
  • Він зустрівся з Володимиром Зеленським і відвідав Київський обласний центр реабілітаційної медицини. Він побував у приміщеннях, де наразі тривають ремонтні роботи, аби центр мав змогу прийняти більше поранених українських бійців.
Автор: Михайло Гема