Борис Джонсон прийшов до української церкви у Лондоні

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон прийшов помолитися до української церкви у Лондоні. Він вкотре проявив свою підтримку нашої держави.

Відповідні кадри оприлюднила у мережі українка Ольга Муха, яка живе у Лондоні. За її слова, політик навідався до української церкви у неділю, 27 лютого.

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Джонсон звернувся до українців після служби

Як уточнили місцеві ЗМІ, глава британського уряду прийшов у католицький собор Святого Сімейства, що у районі Мейфер. Виступаючи перед українцями після служби, він наголосив, що Путін неодмінно зазнає невдачі. Політик назвав російське вторгнення в Україну "катастрофою".

Йому не вдасться розгромити Україну. І ми, у Великій Британії, зробимо все, що у наших силах, аби забезпечити такий результат,

– запевнив Джонсон.

Раніше британський прем'єр-міністр вивісив над своєю резиденцією на Даунінг-стріт прапор України. У день, коли Росія напала на нашу державу, він наголосив, що ця "огидна та варварська авантюра Путіна" повинна зазнати краху.

Джонсон звернувся до вірян у церкві: дивіться відео

Джонсон в українській церкві у Лондоні: дивіться відео



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