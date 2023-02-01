Збережіть час, гроші та життя, дайте українцям необхідну зброю, – Джонсон – Заходу

Борис Джонсон закликав Захід не втрачати час та передати Україні необхідне озброєння якомога швидше. Він наголосив, що це збереже життя українців та зекономить гроші союзників.

Наразі Джонсон перебуває у Вашингтоні для переговорів з високопоставленими політиками щодо посилення підтримки України.

Увага Що насправді мав на увазі Байден, коли сказав "ні" на F-16 для України

Відповідаючи на запитання щодо ситуації з винищувачами F-16, Джонсон підтримав надання Україні усіх потрібних видів зброї.

Все, що я скажу, це те, що кожного разу, коли ми говоримо, що буде помилкою надавати Україні таку то зброю, а в підсумку робимо це, і це закінчується тим, що це правильна річ,

– наголосив Борис Джонсон.

Захід не вперше "боїться" передавати зброю Україні

Джонсон пригадав, що коли він закликав Захід надати Україні протитанкові ракети, йому казали, що це погана ідея, а насправді вони виявились незамінні.

Він також пригадав, що незамінними були й javelin, які США передали Україні за часів Дональда Трампа. "Вони були незамінні в боях для відбиття російських танків", – додав колишній глава британського уряду.

Люди казали, що не треба давати HIMARS. Я пам'ятаю, як сперечалися про реактивні системи залпового вогню, РСЗВ. Насправді вони виявились безцінними для українців. Те ж саме ми говорили про танки,

– зазначив Борис Джонсон.

Тож, політик вважає, що потрібно "заощадити час, гроші, зберегти життя і дати українцям те, що їм потрібно, якомога швидше".

Яку зброю може отримати Україна від Заходу

Відразу після повідомлення про передачу ЗСУ американських танків у мережі активно почали обговорення можливості надання Україні літаків F-16. Проте президент США Джозеф Байден відкинув таку ймовірність.

Натомість у Франції наголосили, що тема передачі винищувачів Україні не є табуйованою. Згоду передати Україні F-16 оголосили й Нідерланди.

За даними МЗС, наразі Україна веде переговори щодо передачі реактивної авіації та ракет з дальністю ураження 300 кілометрів. Ця тема є пріоритетом для наших дипломатів.

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