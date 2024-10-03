Уже не вперше завітали дрони: показуємо на карті Борисоглєбськ, де БпЛА атакували аеродром

Уночі 3 жовтня у російському місті Борисоглєбськ пролунали потужні вибухи. Як згодом стало відомо, це була спільна операція СБУ, ССО та Сил оборони, які успішно атакували військовий аеродром.

Відомо, що на летовищі "Борисоглєбськ" були не лише російські бомбардувальники, а й склади з керованими авіабомбами. Де на карті Борисоглєбськ – показує 24 Канал.

Дивіться також Під ударом склади з КАБами: дрони СБУ відпрацювали по військовому аеродрому "Борісоглєбськ"

Де на карті Борисоглєбськ

Борисоглєбськ – російське місто у Воронезькій області. Воно розташоване на лівому березі річки Ворона, близько за 240 кілометрів на схід від Воронежа. Станом на 2021 рік у Борисоглєбську проживало 60,68 тисячі осіб.

Місто розташоване майже на межі з Тамбовською областю. Варто зауважити, що Борисоглєбськ майже за 300 кілометрів від українського кордону.

Де на карті Борисоглєбськ

Місто має чимало заводів та різних підприємств, серед яких – і військові об'єкти. Так, у Борисоглєбську є авіаційний ремонтний завод. Він уже опинявся під ударом українських дронів 9 квітня 2024 року. Тоді успішну операцію провело Головне управління розвідки.

У ніч на 3 жовтня у Борисоглєбську знову лунали вибухи. Як повідомили джерела 24 Каналу, місто знову опинилося під атакою дронів. Щоправда, тепер БпЛА успішно відпрацювали по летовищу. Відомо, що там базувалися літаки Су-35 і Су-34, а також розташовані склади з КАБами.

Військовий аеродром "Борисоглєбськ": дивіться на мапі

Водночас російське міноборони звітує про "успішне відбиття атаки". Там зранку повідомили, мовляв, збили 113 безпілотників.