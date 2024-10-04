Як вдалося пробити серйозну ППО на російському аеродромі: зведення від Світана

Українські дрони успішно атакували військовий аеродром "Борисоглєбськ". Було завдано масштабного удару по місцю, де розташовані склади з керованими авіабомбами та російські літаки.

Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у щоденному зведенні для 24 Каналу зауважив, що це був масштабний удар СБУ, ССО та Сил оборони.

Читайте також Там було 20 резервуарів з паливом: дрони СБУ потужно вдарили по нафтобазі у Воронезькій області

Як вдалося атакувати аеродром "Борисоглєбськ"

Світан зазначив, що аеродром "Борисоглєбськ" розташований приблизно за 500 кілометрів від України. Це навчальна база, на якій розміщені склади боєприпасів. Звідти також можуть злітати Су-34 та Су-35.

На його думку, СБУ ухвалила рішення відпрацювати по цьому аеродрому, щойно було підтверджено, що в ангарах є завантажені КАБи. Це не перший удар по ньому, раніше ми вже кілька разів намагалися туди підійти.

Складно підходити, бо система ППО доволі серйозна,

– сказав полковник запасу.

Він зауважив, що нашим безпілотникам доводиться довго летіти, а російська ППО впродовж усього маршруту польоту намагається їх збити.

Тому, за його словами, було ухвалено рішення здійснити масштабну атаку, запустивши понад 100 безпілотників різними напрямками. Це розосередило ворожу ППО, розтягнуло їхні літаки, які також намагалися перехоплювати БпЛА.

Кілька наших безпілотників пройшли й завдали ураження,

– заявив Світан.

Судячи зі знімків, додав він, був уражений початок злітної смуги, а про безпосереднє пошкодження літаків і КАБів дізнаємося після підтвердження наслідків удару, якого було завдано вночі 3 жовтня.

Підпал будівлі ФСБ у Новосибірську

Полковник запасу вважає, що підпал будівлі обласного управління ФСБ у російському Новосибірську є роботою місцевих сил спротиву.

Починають формуватися серйозні загони всередині Росії,

– певен полковник запасу.

Йдеться, за його словами, про спротив деяких нацменшин. У певних республіках починають розуміти, чим закінчиться агресія проти України. Там усвідомлюють, що Росія з цієї війни вже не вийде у нинішньому складі. До всіх цих процесів також підключаються місцеві еліти.