У "Борисполі" через повідомлення про замінування обшукали літак з Тбілісі

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" у Києві 8 червня обшукали рейс з Тбілісі. Все через повідомлення про замінування повітряного судна.

Що відбулося у "Борисполі"

Усіх пасажирів літака, який виконував рейс Тбілісі – Київ евакуювали. Про це журналістам 24 каналу розповіли у пресслужбі летовища.

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До нас надійшла інформація про замінування рейсу Тбілісі – Київ. Усіх пасажирів евакуювали, провели обшуки літака, згідно з протоколом. Жодних небезпечних предметів не виявили,

– заявили у "Борисполі".

Наразі аеропорт працює у штатному режимі.

На відео з місця події видно, що багаж пасажирів вивантажили на злітній смузі. Валізи обнюхав службовий собака. Пасажирів нібито випускали з літака по п'ятеро.



У "Борисполі" обшукали літак з Тбілісі

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