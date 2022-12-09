У мережі пишуть про смерть чоловіка, якого не пустили у Пункт незламності: як все було насправді

У мережі поширили інформацію про те, що у Борисполі помер чоловік, якого не пустили в "Пункт незламності". У поліції прокоментували цей інцидент.

Жителька Борисполя Любов Чижик написала у фейсбуці про те, що зранку 6 грудня вона побачила на зупинці в центрі міста чоловіка, який був схожий на безхатька. Жінка уточнила, що він був напівроздягненим, а на дворі було 9 градусів морозу, пише 24 канал.

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У Борисполі помер чоловік: його не вдалося врятувати

Жінка вирішила допомогти чоловікові, вона побігла по допомогу до найближчого "Пункту незламності". За її словами, там сказали, що безхатько приходив до них ще увечері, але його не пустили всередину через неприємний запах.

Працівниця місцевого парку стверджує, що попросила працівників пункту викликати швидку допомогу чи поліцію. Там пообіцяли зателефонувати до швидкої, але так і не зробили цього, запевняє Любов Чижик.

Швидку викликали працівники парку. Та, на жаль, чоловіка врятувати не вдалось і він помер у лікарні.

"Байдужість брата, який вигнав із хати, байдужість людей, які були на зупинці і не відреагували, а найгірше – байдужість працівників пункту, де не потрібні такі люди", – додала дописувачка.



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Як все було насправді: коментар поліції щодо інциденту

24 канал звернувся за коментарем до речниці поліції Київської області Ірини Прянішнікової. Вона зазначила, що чоловік помер від хронічної форми ішемічної хвороби серця.

Також за її інформацією, особа перебувала в "Пункті незламності" ДСНС. Про це зазначено в журналах обліку громадян, які там були. "Не було такої ситуації, що її туди не пустили", – заявила речниця поліції.

За словами Прянішнікової, чоловік переночував в "Пункті незламності". Потім, по своїй волі, він залишив приміщення.

Вона наголосила, що інформація в дописі працівниці парку не є коректною, оскільки більшість фактів є перекрученими. Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини цієї події.