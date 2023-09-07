Суд обрав запобіжний захід бізнесмену Кауфману: його підозрюють у заволодінні аеропортом "Одеса"

Вищий антикорупційний суд 7 вересня обрав запобіжний захід бізнесмену Борису Кауфману. Чоловіка підозрюють у справі щодо заволодіння власністю Одеського аеропорту.

Зокрема, його взяли під варту з можливістю внести заставу. У ВАКС наголосили, що досудове розслідування по справі чоловіка ще триває.

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Кауфману обрали запобіжний захід

У ВАКС зазначили, що строк тримання Кауфмана під вартою, з урахуванням строку досудового розслідування, буде тривати до 29 жовтня 2023 року включно. Водночас йому також призначили альтернативу перебуванню під вартою.

Підозрюваного взято під варту у залі суду. Як альтернативу цьому запобіжному заходу слідчий суддя визначив заставу у розмірі 268 мільйонів 400 тисяч гривень,

– зазначили у ВАКС.

Водночас якщо за бізнесмена внесуть грошову заставу і він звільниться з-під варти, на Кауфмана все ж покладуть додаткові зобов'язання.

Зокрема, бізнес повинен буде:

прибувати на першу вимогу до детектива НАБУ;

не залишати межі м. Одеси та м. Києва без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду;

повідомляти детектива чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

утримуватися від спілкування з особами, указаними в ухвалі суду;

здати на зберігання детективам НАБУ свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що даються право на виїзд з України.

Варто зазначити, що прокурори наполягали на значно більшій заставі, а саме 992,4 мільйона гривень. Таким чином суд частково задовольнив клопотання правоохоронців.

САП повідомила підозру Кауфману через заволодіння аеропортом

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі 29 серпня зазначили, що викрили схему незаконного заволодіння Міжнародним аеропортом "Одеса". Крім цього, люди, що заволоділи ним, серед яких був і Борис Кауфман, отримали 2,5 мільярда гривень доходу від його діяльності.

"За процесуального керівництва прокурора САП та детективи НАБУ повідомили про підозру 5 особам, серед яких колишній Одеський міський голова, його заступник, керівник одного з товариств з обмеженою відповідальністю та 2 відомих в регіоні бізнесмени", – мовиться у дописі.

Правоохоронці встановили, що у 2011 році група осіб, до якої входили всі ці особи, розробили та реалізували злочинну схему, в результаті якої майновий комплекс міжнародного аеропорту перейшов з власності територіальної громади у спільну власність міста та так званих приватних інвесторів.

В результаті подальших дій учасників схеми місто повністю втратило будь-який контроль над вказаним об’єктом та не отримувало від його діяльності жодного прибутку. Натомість особи які отримали контроль над аеропортом роками привласнювали дохід від його діяльності,

– сказали у САП.

Прокурори зазначили, що внаслідок таких дій місцевому бюджету завдано збитків на загальну суму понад 2,5 мільярда гривень, частина з яких, а саме 118 мільйонів гривень, це вартість аеропорту, а інша – незаконно привласнений прибуток.

У САП наголосили, що досудове розслідування щодо привласнення цього об'єкта триває. Коли причетність до злочину всіх підозрюваних у цій справі доведе суд, їм може загрожувати покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років.