З бородою і в сукні: у Москві до храму ввірвався озброєний ножами чоловік – епічне відео

У Москві трапився курйозний випадок. Там дивний чоловік у рожевій сукні намагався напасти на свічницю у храмі.

При цьому, перед тим як зайти у церкву він перехрестився. Очевидці розказують, що стан чоловіка був неадекватним.

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Прощався з котами і нападав на жінку

За словами людей, дивак прощався з котами та розмовляв з неіснуючими персонажами. Водночас він був і небезпечним для оточуючих. Адже намагався напасти на жінку. На щастя, йому це не вдалося.

Згодом російські правоохоронці затримали дивного чоловіка з бородою. Його передали психіатрам.

Курйозні ситуації в Росії

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Дід Мороз уже не той – у Москві чоловік у рожевій сукні та з двома ножами і намагався напасти на свічницю у храмі.

Що примітно – перед входом він перехрестився. За словами очевидців, чоловік був у неадекватному стані – прощався з кішками та розмовляв із неіснуючими персонажами, а ще спробував напасти на жінку (на щастя, у нього не вийшло). Пізніше дивного чоловіка з бородою затримали поліцейські та передали бригаді психіатричної допомоги.