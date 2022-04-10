У Бородянці, що на Київщині, окупанти провели "спецоперацію". Вороги, без будь-якого очевидного сенсу почали переорювати стадіон.

Вороги почали формувати трактором аналогічний символ як у них на танках. Про дії окупанті стало відомо 9 квітня.

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Окупанти почали в Бородянці город

У Бородянці окупанти провели спецоперацію зі звільнення стадіону від газону. Захопивши трактор, вони зорали футбольне поле, намалювавши там свій улюблений символ "V",

– мовиться у повідомленні.

Акртивіст Сергій Стерненко зауважив, що окупанти самі показали "що вони там є". Там вони залишили пляшки, сміття, сухпайок.

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