В Бородянці російські окупанти також гвалтували та вбивали місцевих мешканців, – Венедіктова

7 квітня 2022 , 21:43
Читать новость на русском

Бородянку майже повністю знищили російські окупанти. Вони знущалися з місцевих мешканців, вже встановлено багато фактів таких звірств.

Як російські злочинці увійшли в місто 

Про це в ефірі спільного мовлення заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, передає 24 канал. За її словами, Бородянка – це показовий приклад. в місті не було жодних військових та їхньої інфраструктури.

Читайте також: Росіяни замінували жителю Київщини багажник: чоловік загинув

Коли вони заходили, 27 лютого, хтось кинув в техніку коктейль молотова або гранату, після цього танки зупинилися, бо вони почали боятись заходити в місто, викликали авіацію і вона пролетіла тією вулицею і все знищувала,
– сказала генеральна прокурорка. 

Факти звірств окупантів

За її словами вже є задокументовані факти сексуальних злочинів та катувань. Вона називає Бородянку "показовим приклад цих звірств". 

Вона додала, що в місті розібрали два великих будинки і знайшли вже 26 тіл. За її словами, Бородянка найбільш зруйнована зі всіх міст Київщини і не можна поки точно сказати, скільки тут жертв.  

Зверніть увагу – Венедіктова про зґвалтування на окупованих територіях: дивіться відео

 

Автор: Олександр Бевза