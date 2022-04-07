У Бородянці розібрали лише 2 будинки та вже знайшли 26 тіл, – Венедіктова

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова розповіла, які злочини здійснили російські солдати у Бородянці.

За її словами, сьогодні, 7 квітня, розібрали 2 великих будинки та знайшли 26 тіл.

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Вона зазначила, що слово "звірства" – насправді юридичний термін, який поєднує в собі три злочини: воєнний, проти людяності та геноцид.

Я думаю, що нам треба звикати до цього терміну. Бородянка – це показовий приклад, адже там взагалі не було жодних військових та жодних військових інфраструктур,

– повідомила Ірина Венедіктова.

Генпрокурорка розповіла, як російські окупанти заходили в Бородянку. За її словами, 26 – 27 березня вони почали вводити танки. Тоді хтось у них кинув чи коктейль Молотова, чи гранату, що зараз встановлюється. Танки зупинилися, адже забоялися заходити в населений пункт. Викликали авіацію, яка пролетіла й просто знищила все.

"У нас на сьогодні по Бородянці вже є факти сексуальних злочинів, ґвалтувань. Тобто маленьке містечко – це показовий приклад цих звірств", – додала Венедіктова.

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