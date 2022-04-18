У Бородянці встановили модульні будиночки для волонтерів та рятувальників

У Бородянці на Київщині встановили модульні будиночки. Там житимуть волонтери та рятувальники, поки відбудовуватимуть селище.

Загалом поставили 15 таких будиночків. Про це повідомив керівник гуманітарного напряму Олексій Кулеба 17 квітня.

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В Бородянці встановили 15 модульних будиночків для волонтерів та рятувальників, які допомагають відновити селище,

– мовиться в повідомленні.

Будиночки встановлюють за лічені хвилини та мають усе необідне для життя на короткий термін.

Робота з відбудови Бородянки триває цілодобово. На місці працюють понад 200 рятувальників та 200 волонтерів.

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