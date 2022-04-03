"Борошно" і "Лікарська": кадирівці нахабно роздають як гуманітарку вкрадені в Україні продукти

Кадирівці як гуманітарну допомогу роздають продукти, вкрадені в Україні. Відповідну заяву зробив Антон Геращенко, проаналізувавши відео, які публікують на каналі Рамзана Кадирова.

Геращенко заявив, що, вочевидь, це – продукти, вкрадені з українських крамниць або захоплених гуманітарних конвоїв, які українська сторона доправляла до Маріуполя та під Київ.

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На скриншотах з відео кадирівців чітко видно, що назви на продуктах вказані українською мовою. Зокрема, "Борошно", "Віденський сервелат" та "Лікарська ковбаса".

Тим часом на каналі Кадирова заявили, що цю допомогу начебто доставив Фонд Ахмата Хаджи Кадирова (батька Рамзана Кадирова). Зокрема, за сприяння Аймані Насієвної (матері Кадирова).

Увійти в міста, розбомбити їх, залякати місцевих жителів, а потім видати їм гуманітарку з розграбованих магазинів та гумконвоїв. Виродки,

– заявив Геращенко.

Кадирівці роздають вкрадені продукти / Телеграм Pravda Gerashchenko