Які є рішення для боротьби з КАБами: авіаексперт назвав перелік засобів
- Системи ППО з лазером малоефективні проти керованих авіабомб (КАБів) через їхню здатність змінювати траєкторію та маневрувати.
- Для знищення КАБів потрібен комплексний підхід з використанням штучного інтелекту, систем візуального та радіолокаційного виявлення, а також радіоелектронної боротьби.
- Розміщення класичних систем ППО на лінії зіткнення обмежене через пошуки ворогом цих засобів для удару.
Для ефективного знищення КАБів необхідний комплексний підхід. Засоби перехоплення обмежуватимуть їхні можливості та знижуватимуть точність ударів.
Авіаексперт Анатолій Храпчинський в ефірі 24 Каналу зазначив, що системи ППО, які працюють за допомогою лазеру, є малоефективні проти КАБів. Керовані авіабомби часто змінюють траєкторію і можуть маневрувати. Тому їх складно перехопити.
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Час підльоту понад 400 км/год, що не дає змоги ефективно їх збивати.
Комплексний підхід
"Штучний інтелект може допомогти розрахувати приблизний маршрут руху, швидкість і точку перетину засобу ураження крилатої авіабомби", – сказав Анатолій Храпчинський.
Храпчинський додав, що для знищення КАБів потрібно багато засобів перехоплення. Вони будуть працювати із системами візуального і радіолокаційного виявлення і додатково з системами радіоелектронної боротьби, які пригнічуватимуть деякі можливості й зменшуватимуть точність.
Це комплексний підхід. Рішення нескладне, але є потреба великої кількості засобів, які повинні бути на лінії бойового зіткнення. І при цьому ми наражаємо їх на небезпеку. Тому що ворог буде у будь-якому випадку шукати протидію проти нашої протидії. І намагатиметься їх уражати,
– сказав Храпчинський.
Авіаексперт додав, що саме тому на лінії бойового зіткнення розміщено небагато класичних систем протиповітряної оборони. Ворог активно їх вишукує для того, щоб знищити.