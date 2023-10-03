Україна вжила агресивних антикорупційних заходів, – Держдеп про вплив цього на допомогу

Наші західні партнери не лише допомагають у війні проти Росії, а й пильно стежать за процесами всередині країни. Зокрема, їх цікавить боротьба з корупцією в Україні.

Для США корупція в Україні вважається реальною загрозою. Водночас у Вашингтоні констатують, що для її подолання Київ вживає агресивних заходів. Партнери очікують, що наша влада надалі продовжуватиме працювати над подоланням корупції.

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США вітають кроки з подолання корупції

На цьому наголосив речник Держдепу США Метью Міллер під час брифінгу.

Ми дуже чітко й прямо говорили з нашими українськими колегами щодо цього питання… Ми бачили, як Україна вживає агресивних дій, і це включає агресивні дії для подолання корупції, вжиті за останні кілька тижнів,

– зазначив він.

Міллер також підтвердив повідомлення, які поширюють ЗМІ. У них мовиться про те, що боротьба з корупцією в Україні важлива для західних партнерів. Її вважають необхідним, щоб надалі отримувати підтримку.

Я часто бачу, як це зображують як щось, що Україна має зробити, щоб заручитися підтримкою західних союзників і зрештою реалізувати свої європейські прагнення, стати членом ЄС. І це, безперечно, правда,

– констатував він.

За словами Міллера, члени Конгресу кажуть, що прагнуть, щоб наша держава вжила антикорупційних заходів. Речник додав, що важливо, щоб Україна продемонструвала, що вони дійсно є.

Він також зауважив, що і члени ЄС кажуть, що прагнуть, щоб Україна показала, що робить ці кроки. Водночас, за його словами, це "важливо для здатності України будувати довгострокову економіку, яка може підтримувати ті зусилля, які ми очікували побачити".

Міллер підкреслив, що Україна завжди буде сусідом Росії. Тож, нам необхідна економіка, яка дозволить підтримувати апарат безпеки, щоб стримувати майбутню агресію з боку Кремля.

Звернімо увагу, що видання Politico зазначило, що у США серйозно стурбовані корупцією в Україні. Місяць тому Вашингтон опублікував 22-сторінковий документ, у якому йдеться про стратегії щодо України. Втім, це лише публічна його частина. Засекречена утричі більша. І в ній стверджують, що "толерування корупції високого рівня підриває довіру суспільства та іноземних лідерів до уряду".