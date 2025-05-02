Компромати вже на столі: кого у Кремлі скоро можуть "зачистити"

Основні гравці у війні сьогодні – Сєргєй Чемезов та Юрій Ковальчук. Водночас є інша група, яка намагається випровадити цих "дідів" на пенсію.

Хто готує "чистки" серед путінських кланів, розповів 24 Каналу письменник та публіцист Ростислав Мурзагулов. За його словами, Сєргєй Лавров та Фєдор Ушаков вже не є головними гравцями, як багато хто досі думає.

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Боротьба путінських кланів

Генеральний директор державної корпорації "Ростех" Сєргєй Чемезов прямий бенефіціар розкрадання російського бюджету. Усі великі кошти, які прокачуються у Росії, осідають у кишенях путінських кланів. Також Ковальчуки були головними ідеологами повномасштабного вторгнення. Вони поставили Сєргєя Кірієнка, щоб він керував внутрішньою політикою.

Часто до них відносять Ніколая Патрушева, однак він вже збитий льотчик. Нині прямого великого впливу у нього не так багато. Колишній міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу такий самий збитий льотчик. Й коли багато хто сподівався, що після його відсторонення лояльні генерали підіймуть бунт, то ні – вони раби системи,

– мовив Мурзагулов.

Водночас є інша група людей під керівництвом дочки російського диктатора Катєріни Тихонової. Вони намагаються випровадити цих "дідів" на пенсію. Час від часу навіть вкидають різну провокативну інформацію.

Наприклад, є інформація, що якщо "перемир'я" все ж таки настане, то "зачистка" у Кремлі почнеться з Чемезова. Адже в клану Тихонової та Кіріла Дмітрієва підготовлений величезний пакет компроматів про те, як Чемезов "розвалив обороноздатність Росії". Саме у такій термінології вони доповідають Владіміру Путіну.

Також у цьому списку Лавров, який став символом дипломатичного божевілля. Тож якщо Путін захоче грати у "перемир'я", йому знадобиться новий символ – молодий і симпатичний.