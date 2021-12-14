Боротьба з наслідками COVID-19: тисячу Зеленського пенсіонери зможуть витратити на ліки

Ще один фронт, який другий рік поспіль боронять українські медики – протистояння пандемії коронавірусу. Поки світ чекав подробиць від Всесвітньої організації охорони здоров’я про новий штам Омікрон, у Великій Британії від нього помер перший пацієнт.

Відповідну інформацію підтвердив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Трапилось це, за його словами, 13 грудня.

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Більше деталей про пацієнта наразі, на жаль невідомо. Як і те, чи був він вакцинований.

Додаткова доза вакцини

Водночас британські медики говорять, що ті, хто отримав 3 дози вакцини можуть не перейматися за своє здоров'я. Оскільки вони від Омікрона захищені на 100%.

В Україні таких людей офіційно ще немає, але будуть. Бо третю дозу вакцини вже запровадили офіційно, указ підписав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.



Указ про 3 дозу вакцини підписав глава МОЗ Віктор Ляшко / Фото 24 каналу

Мовиться не про бустерну, а саме про додаткову дозу вакцини. Її вводитимуть людям зі слабшим імунітетом.

Міністр пишається тим, що 40% дорослих українців, тобто 12 мільйонів 457 тисяч осіб вже отримали повний курс щеплення. У такий спосіб Україна виконала цільовий орієнтир, встановлений ВООЗ.

Тисяча Зеленського

Українська влада також розширила перелік того, на що українці зможуть потратити тисячу гривень від влади та Володимира Зеленського за 2 щеплення від COVID-19. Пенсіонерам дозволили витратити цю суму на ліки.

Державна програма "єПідтримка" спрямована на допомогу бізнесам та громадянам, що найбільше постраждали від карантину. Її мають розширити ще одним відповідним пунктом.



Пенсіонери зможуть витратити тисячу Зеленського на ліки / Фото Pexels

Пояснень щодо того, як бабусі зможуть отримати згадану тисячу на ліки, поки що немає. Не зрозуміло, змушені вони будуть зареєструватися у Дії чи отримають гроші разом із пенсією.

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Водночас тисячу Зеленського виділяли не лише як заохочення для вакцинації, а й як підтримку бізнесу в коронавірусний час. Якщо книжкові магазини, кіно і театр дійсно від цієї пандемії постраждали, то аптеки у мінусі не були ніколи.

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