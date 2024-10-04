"Боротьба триває": у Росії підпалили обласне управління ФСБ, – ГУР

У Новосибірську згоріло обласне управління ФСБ через підпал. Кількість подібних акцій проти режиму кремля зростає через збільшення кількості відчайдушних людей.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України. Багато росіян готові йти проти режиму Кремля.

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Розвідники влаштували пожежу у Новосибірську

3 жовтня 2024 року у місті Новосибірск у Росії згоріло обласне управління ФСБ – у вибите вікно контори чекістів закинули легкозаймистої суміші та підпалили,

– йдеться у повідомленні ГУР.

Як вказали в ГУР, схожих подій всередині держави-агресора стає більше, оскільки зростає кількість людей, готових на відчайдушні кроки, спрямовані проти злочинного режиму у Кремлі.

"Боротьба триває", – додали розвідники.

У Росії підпалили обласне управління ФСБ: дивитися відео

Нагадаємо, що біля одного із будинків Бердянська 2 жовтня 2024 року у мікрорайоні Лиски неподалік порту вибухнув автомобіль, в якому перебував зрадник Віталій Ломейко. Він порушив судову присягу та залишився в місті, яке окупували росіяни.