Боротьба за Київ: одну зі станцій метро закрили зсередини на гермозатвори

Україна переживає непросту ніч з 25 на 26 лютого, адже агресор намагається прорвати оборону наших захисників. Одні з найважливіших подій відбуваються у Києві.

Раніше була інформація про бої у цьому районі. У Києві зсередини закрили станцію метро "Політехнічний інститут" на герметичні затвори. Це означає, що ззовні туди потрапити наразі неможливо.

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Цю інформацію дали люди, які перебувають у середині цієї станції метро.

Варто зауважити, що цієї ночі Збройні сили України активно проводили операцію зі звільнення столиці від диверсійно-розвідувальних груп. Станом на 5:19 ранку 26 лютого у РНБО заявили, що ситуація у Києві під контролем.

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