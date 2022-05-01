Боротимемось за кожного воїна та цивільного в Маріуполі, – Верещук про початок евакуації

Зараз триває гуманітарна операція в Маріуполі. За два дні вдалось евакуювати понад 100 людей з території "Азовсталі".

Вивозили найперше жінок, дітей та старших людей. Про це розповіла віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

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Боротимуться за кожного українця

Міністерка наголосила, як би не складалася воєнна ситуація навколо Маріуполя, Україна буде боротися за кожного нашого воїна та цивільного, які залишаються в місті.

Вона запевнила, гуманітарна операція триватиме, допоки не досягнемо своїх цілей – порятунку життів людей.

На "Азовсталі" залишаються сотні цивільних

У бункерах заводу разом із захисниками Маріуполя залишаються заблокованими сотні цивільних осіб. Верещук відзначила, що ситуація набула ознак справжньої гуманітарної катастрофи, бо у людей закінчується вода, їжа та медикаменти.

Попередні спроби евакуації були безуспішними

Багаторазові спроби евакуювати цивільних протягом останніх тижнів не мали успіху. Політикиня розповіла, що 27 квітня президент Володимир Зеленський зустрівся з Генсеком ООН Антоніу Гутеррішем. Тоді й домовились про спільну гуманітарну операцію України разом з ООН та Міжнародним Комітетом Червоного Хреста.