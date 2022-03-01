Боррель неочікувано звернувся до білорусів: подякував за "хоробру підтримку України"

Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки політики Жозеп Боррель опублікував у твітері звернення до білорусів. Він подякував їм за підтримку українців.

Росія напала на Україну вранці 24 лютого. Зауважимо, що частину своїх військ вона вводила через Білорусь.

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Боррель звернувся до білорусів

Боррель зазначив, що багато громадян пішли на величезний ризик у боротьбі за вільну та демократичну Білорусь. Тепер дехто з них виступає проти війни Росії в Україні та рішення самопроголошеного президента Олександра Лукашенка підтримати Москву.

Любі білоруські друзі, ми живемо в тяжкі часи. І в такі темні часи, коли Росія вдерлася до вашого сусіда України й з білоруської землі на вашого сусіда летять ракети, вас попросили прийти на виборчі дільниці та проголосувати за Конституцію, яку зробили, не враховуючи вашої думки,

– додав Боррель.

Він зазначив, що цей "референдум" провели на фоні жорстких порушень основних прав та свобод білорусів. Адже наразі понад тисяча їхніх співгромадян перебувають у в'язницях лише за те, що висловили свою думку. Їх систематично утискали, катували, саджали до в'язниці за боротьбу за демократію і ліпшу, вільну Білорусь.

"І тепер ваша миролюбна країна втягнута в обурливу війну проти братського народу в Україні. Війну великої ядерної держави проти мирної та демократичної сусідньої країни, яка не була загрозою для агресора і не провокувала його", – зауважив Боррель.

За його словами, застосуванню президентом країни-агресорки Володимиром Путіним сили та змушуванню немає місця у XXI столітті. Адже це не лише серйозне порушення міжнародного права, а й порушення основних принципів людського існування. І ціллю є не лише Україна, а й безпека Європи та міжнародного порядку.

"Я знаю, що, можливо, вам важко виразити свої почуття в умовах тотального пригнічення. Але я також знаю, що так само тяжко зберігати мовчання перед обличчям російського вторгнення і страхітливих, таких, що забирають життя, нападів на міста та народ України", – додавглава європейської дипломатії.

Боррель зазначив, що 27 лютого сотні білорусів заарештували під час мирних протестів проти війни Росії в Україні. Тож він подякував їм за хоробрість та за те, що вони не спостерігають за цією трагедією мовчки. Відтак він закликав білорусів продовжувати просити уряд своєї країни виступити проти цієї війни.

Дивіться звернення Борреля до білорусів:

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