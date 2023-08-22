Боррель принизив Росію

Жозеп Боррель назвав Росію бензоколонкою, у власника якої є ядерна бомба. В інтерв'ю голова європейської дипломатії підкреслив, що Китай є дійсно серйозним гравцем, враховуючи економічний потенціал цієї країни. Таку країну не можна ізолювати. А от Росія – це "справжній карлик".

Боррель відповів на своє приниження

Це бензоколонка, власник якої має ядерну бомбу. При цьому Китай, з його економічним потенціалом, не створює для цивілізованого світу таких проблем, як створює Росія Владіміра Путіна з її численними злочинами в Україні.

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От як змінюються часи. Боррель, до речі, був одним з останніх європейських чиновників, який відвідував російську столицю перед нападом цієї країни на Україну. Він намагався переконати міністра закордонних справ Росії Сєргєя Лаврова – путінського Ріббентропа – та інших російських керівників у наслідках їхніх агресивних дій проти України.

Його думку тоді просто проігнорували та висміяли. Російські пропагандисти, негідники зібрані на пресконференцію Лаврова та Борреля міністерством закордонних справ Росії, організували справжню обструкцію керівникові європейської дипломатії.

Я думаю, що такого приниження Боррель не відчував за всі довгі роки своєї дипломатичної кар'єри.

Тим більшим було приниження в тому, що Боррель розумів, що перебуває не у столиці якоїсь справжньої держави, а в центрі дикої бензоколонки, яка може пред'явити світу претензії тільки тому, що її власник Путін має ядерну зброю і справляє враження не до кінця притомної людини, яка може використати цю ядерну зброю для знищення людства.

18 місяців для зміни уявлення про Росію

Російські керівники не випадково підкреслили, що у разі зіткнення з Заходом росіяни готові зникнути з обличчя планети, бо сподіваються потрапити чомусь не в пекло, де і місце російському керівництву та всім громадянам цієї держави, які його підтримують, а в рай. Більшість росіян цей рай можуть уявляти у вигляді горілчаного магазину з портретом Путіна по центру.

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Хай там як, зараз можна чітко сказати, що погляди цивілізованого світу на Росію та її значення у цивілізації починає змінюватися. 18 місяців тому багато хто говорив про Росію як про країну Чайковського чи Толстого й бачив у ній якийсь дивний елемент неусвідомлення реального світу.

Зараз стає абсолютно очевидним, що випадковістю є саме культурні досягнення Росії, а ось її злочини та вбивства – це справжня російська цивілізація, яка була такою з перших днів появи Московського князівства та його перших вбивств у сусідніх князівствах. Усе це продовжується і зараз.