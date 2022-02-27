Боррель запропонує Раді ЄС профінансувати постачання Україні летальних озброєнь та палива
27 лютого 2022 , 13:12Читать новость на русском
Джерело:Yahoo
Жозеп Боррелл запропонує використовувати кошти ЄС для фінансування зброї та інших поставок в Україну. Зокрема, палива.
Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики запропонував таку ідею міністрам закордонних справ ЄС.
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"Я запропонував використовувати Європейський фонд миру для 2 екстренних заходів", – сказав він.
Ці цілі спрямовані на фінансування постачання летальних матеріалів героїчній українській армії, яка бореться з запеклим опором проти російських загарбників, та забезпечити терміново необхідні нелетальні запаси, такі як паливо,
– додав Боррель.