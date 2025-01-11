Землю ботанічного саду Гришка у Києві незаконно передали під житлову забудову

Землю Національного ботанічного саду в Києві попри заборону передали під житлову забудову. Інвестиційна угода передбачала зведення житлових та нежитлових будівель, частку в яких мав отримати ботсад.

Це виявили за підсумками перевірки бюджетних програм Національної академії наук України та її установ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну аудиторську службу.

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Території ботсаду Гришка передали під забудову

Під час аудиту виконання бюджетних програм Національною академією наук України та її установами Держаудитслужба знайшла порушення у фінансовій діяльності Національного ботанічного саду імені М.М.Гришка. Так, попри законодавчу заборону, землю ботсаду по вулиці Садово-Ботанічній (кол. Тимірязівській), 1 передали під забудову житлових та нежитлових будівель. З цієї угоди ботсад мав отримати частку.

Відомо, що 6 років забудовник не міг реалізувати угоду саме через особливий режим охорони території Національного ботанічного саду. Водночас за цей час установа отримала від інвестора готівку, послуги та інші товари (зокрема цибулини тюльпанів та ґрунт) на 2,6 мільйона гривень.

Важливо. Національний ботанічний сад імені М.М.Гришка входить до природно-заповідного фонду України, є об'єктом комплексної охорони та належить до земель природного та історико-культурного призначення, які охороняються як національне надбання держави. Законом України забороняється будь-яка господарська та інша діяльність, зокрема і будівництво, якщо це не пов'язано з функціонуванням природно-заповідного фонду.

Влада відреагувала на скандал з ботсадом

Мер Києві Віталій Кличко закликав уряд втрутитися у ситуацію, щоб унеможливити забудову ботсаду. Він також нагадав, що міська влада раніше вже зверталася до НАН з проханням передати ботсад під управління міста.

Така територія в історичному центрі столиці перебуває в неналежному стані. І місто хотіло впорядкувати її. Втім, НАН відмовився від пропозиції й згодом передав ділянку землі на території ботанічного саду імені Гришка приватному забудовнику,

– наголосив Кличко.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко також відреагував на скандал з Національним ботанічним садом. Він подякував Державній аудиторській службі та вже звернувся до керівництва ботсаду та Національної академії наук з рекомендацією негайно розірвати інвестиційний договір про забудову.

"Кияни мають підстави для занепокоєння, адже НБС є частиною природно-заповідного фонду України відповідно до Закону "Про природно-заповідний фонд України" та має об'єкти національного значення. Вони перебувають під особливим режимом охорони, відтворення та використання. Національний ботанічний сад – це надбання, яке має залишитися у спадок для майбутніх поколінь", – наголосив Ткаченко.