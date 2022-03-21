Боти і "корисні ідіоти" не сплять і намагаються шерити фейки у мережі, – ОП
Джерело:телеграм Єрмака
Останнім часом у соцмережах, чатах населених пунктів з'являється величезна кількість дезінформації та фейкових вкидів. Їх розганяють російські боти та "корисні ідіоти".
Це свідчить про те, що росіянами використовують інформаційно-психологічний тиск, щоб спробувати розколоти суспільство. Про це написав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
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Найпоширеніші теми для внутрішніх конфліктів
- Чвари навколо питань вступу до НАТО та "неправильних дій" армії.
- Ідеї навколо релігійного конфлікту через наявність в Україні "російської церкви".
- Заклики до погромів.
Що робити з вкидами
Перевіряйте усю інформацію, аналізуйте прочитане та не поспішайте з висновками.
Підтримуйте наших воїнів та Україну, бо сьогодні ми всі ведемо війну за виживання. Це – вітчизняна війна,
– написав Єрмак.
І пам'ятайте, що СБУ працює. Потрібно не заважати їм робити свою роботу проти провокаторів.
"Будь-який розкол вигідний виключно нашим ворогам. Бо вони не можуть перемогти, поки ми єдині. Слава Україні", – запевнив Єрмак.
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