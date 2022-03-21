Боти і "корисні ідіоти" не сплять і намагаються шерити фейки у мережі, – ОП

Останнім часом у соцмережах, чатах населених пунктів з'являється величезна кількість дезінформації та фейкових вкидів. Їх розганяють російські боти та "корисні ідіоти".

Це свідчить про те, що росіянами використовують інформаційно-психологічний тиск, щоб спробувати розколоти суспільство. Про це написав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Найпоширеніші теми для внутрішніх конфліктів

Чвари навколо питань вступу до НАТО та "неправильних дій" армії.

Ідеї навколо релігійного конфлікту через наявність в Україні "російської церкви".

Заклики до погромів.

Що робити з вкидами

Перевіряйте усю інформацію, аналізуйте прочитане та не поспішайте з висновками.

Підтримуйте наших воїнів та Україну, бо сьогодні ми всі ведемо війну за виживання. Це – вітчизняна війна,

– написав Єрмак.

І пам'ятайте, що СБУ працює. Потрібно не заважати їм робити свою роботу проти провокаторів.

"Будь-який розкол вигідний виключно нашим ворогам. Бо вони не можуть перемогти, поки ми єдині. Слава Україні", – запевнив Єрмак.

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