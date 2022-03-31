Ботоферма на Харківщині розсилала військовим і правоохоронцям пропозиції перейти на бік ворога

СБУ викрила нову ворожу ботоферму у Харкові, яка працювала виключно по українських військових і співробітниках правоохоронних відомств.

Боти надсилали їм СМС із пропозиціями здатися та перейти на бік окупантів. Таким чином спецслужби Росії намагалися провести спеціальну інформаційну операцію і розхитати морально-психологічний стан українських силовиків.

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Брехливі повідомлення містили наступний текст:

"Результат подій вирішено наперед! Будьте розсудливі й відмовтеся від підтримки націоналізму і керівників країни, що дискредитували себе, які вже втекли зі столиці!!!"

Ботоферму досить швидко виявили та знешкодили кіберфахівці СБУ. Але за час своєї недовгої роботи через цей канал ворог відправив близько 5 тисяч СМС-повідомлень.

Власник помешкання каже, що не здогадувався про свою роль

Все обладнання було розміщене на Дніпропетровщині, але дистанційно керувалося з Росії.

Власник помешкання зізнався, що навіть не здогадувався про свою роль у "спецоперації" ворога. Він повинен був лише під'єднати обладнання до інтернету та завантажувати SIM-картки операторів мобільного зв'язку. Його роботу російські спецслужби оцінили у 2 000 доларів щомісяця.

Наразі СБУ вилучили всю техніку. З усіма причетними проводять необхідні заходи.