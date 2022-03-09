У боях на Харківщині загинула бойовий медик Холодного яру Наталія Оксентюк

Під час боїв з окупантами на Харківщині загинула бойовий медик Холодного яру Наталія Оксентюк. Їй було 24 роки.

Наталія Оксентюк загинула 8 березня. Про це 9 березня, на 14 день війни, повідомили у 93-тій окремій механізованій бригаді Холодний Яр.

Важливо Росіяни наперед знали, що бомблять саме пологовий: про нього заговорили за 4 години до атаки

У боях на Харківщині загинула 24-річна медик

Вчора, 8 березня, під час бойових дій на Харківщині від рук ворога загинула молодший сержант Наталія Оксентюк. Вона була старшим бойовим медиком у піхотному підрозділі,

– повідомили у бригаді.

Розповіли, що Наталія народилася у 1997 році, у травні їй мало б виповнитися 25 років. Відомо, що дівчина:

навчалась на медсестру у Дніпровському базовому медичному коледжі;

потім – працювала цивільним медиком у Покровську;

прийшла служити у 93 бригаду Холодний Яр у 2020 році;

рятувала поранених біля Новотошківського;

після цього пройшла ще одну ротацію у районі Старогнатівки.

"У минулому році закінчила курси бойового медика. Коли почалося російське вторгнення, дівчина перебувала у навчальному центрі – опановувала курс старшого бойового медика", – мовиться у повідомленні.

Та через напад Росії вона не довчилась. Дівчину відправили назад у бригаду.

"Наша мала! Золота дівчина. Я не можу повірити! Вона завжди приходила на допомогу. Коли були на батальйоні, вона могла наготувати їсти, щоб хлопців накормити: то пиріжки жарили, то печиво пекли. Переймалася за побратимів. Гарна була дівчина. Могла і гримнути, якщо треба. Особливо, коли навчала бійців такмеду. А взагалі була спокійна, тиха", – розповіла подруга й товаришка по службі Оксана.



Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!