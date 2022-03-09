У боях на Харківщині загинула бойовий медик Холодного яру Наталія Оксентюк
Джерело:фейсбук 93-тя ОМБр Холодний Яр
Під час боїв з окупантами на Харківщині загинула бойовий медик Холодного яру Наталія Оксентюк. Їй було 24 роки.
Наталія Оксентюк загинула 8 березня. Про це 9 березня, на 14 день війни, повідомили у 93-тій окремій механізованій бригаді Холодний Яр.
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У боях на Харківщині загинула 24-річна медик
Вчора, 8 березня, під час бойових дій на Харківщині від рук ворога загинула молодший сержант Наталія Оксентюк. Вона була старшим бойовим медиком у піхотному підрозділі,
– повідомили у бригаді.
Розповіли, що Наталія народилася у 1997 році, у травні їй мало б виповнитися 25 років. Відомо, що дівчина:
- навчалась на медсестру у Дніпровському базовому медичному коледжі;
- потім – працювала цивільним медиком у Покровську;
- прийшла служити у 93 бригаду Холодний Яр у 2020 році;
- рятувала поранених біля Новотошківського;
- після цього пройшла ще одну ротацію у районі Старогнатівки.
"У минулому році закінчила курси бойового медика. Коли почалося російське вторгнення, дівчина перебувала у навчальному центрі – опановувала курс старшого бойового медика", – мовиться у повідомленні.
Та через напад Росії вона не довчилась. Дівчину відправили назад у бригаду.
"Наша мала! Золота дівчина. Я не можу повірити! Вона завжди приходила на допомогу. Коли були на батальйоні, вона могла наготувати їсти, щоб хлопців накормити: то пиріжки жарили, то печиво пекли. Переймалася за побратимів. Гарна була дівчина. Могла і гримнути, якщо треба. Особливо, коли навчала бійців такмеду. А взагалі була спокійна, тиха", – розповіла подруга й товаришка по службі Оксана.Редакція 24 каналу щиро співчуває рідним та близьким загиблої дівчини. Ворог має відповісти за кожного Героя, за кожну Героїню, які віддали життя за нашу державу.
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