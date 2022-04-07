У боях проти російських окупантів загинули двоє випускників університету Каразіна
Джерело:фейсбук університету імені Каразіна
У протистоянні російським окупантам загинули двоє випускників Харківського університету імені Каразіна. Валерій Музика та Микита Ситник закінчили факультет іноземних мов у цьому виші.
Про загибель своїх студентів повідомили у фейсбуці університету імені Каразіна. Як Валерій Музика, так і Микита Ситник були випускниками факультету іноземних мов у виші.
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Випускники університету Каразіна боронили рідну землю
Відомо, що Валерій Музика загинув у лавах ЗСУ на донецькому напрямку. Не стало борця за Україну в березні. Він закінчив Факультет іноземних мов у 1986 році. Микита Ситник також загинув, виконуючи свій обов'язок у лавах ЗСУ. Він був старшим лейтенантом.
Двоє захисників України були випускниками університету Каразіна / Колаж 24 каналу
Каразінська спільнота висловлює глибокі співчуття родині, друзям та знайомим загиблих. Вічна пам'ять захисникам України! Герої не вмирають!,
– йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що 2 березня російські загарбники завдали авіаудару по університету Каразіна. Вони атакували навчальний корпус, розташований поруч зі спорудою СБУ.
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