В боях за Харків загинув лідер "Фрайкору" Георгій Тарасенко

Обороняючи Харківщину, у бою загинув український військовий Георгій Тарасенко. Боєць був командиром Добровольчого підрозділу "Фрайкор".

Відповідну інформацію повідомили у самому батальйоні. Це трапилось ввечері 26 березня.

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У боях загинув командир Георгій Тарасенко

У бою, обороняючи рідну Харківщину, загинув лідер і командир Добровольчого підрозділу "Фрайкор" – Георгій Тарасенко,

– мовиться у повідомленні.

У рідному підрозділі розповіли, що:

"Георгій був кращим з нас, він завжди першим вів нас у бій і ніколи не проявляв страху;

так сталося, в його останньому бою, проводячи контрнаступ на позиції ворога, він йшов першим у складі нашої бойової групи".



У бою загинув командир Георгій Тарасенко / Фото з телеграму "Фрайкору"

Пригадують, що Георгій був націоналістом все життя – у націоналістичному русі з домайданівських часів. Про бійця відомо, що:

військовослужбовець був учасником Революції Гідності, протистояв "рускій весні" в Харкові;

у 2014 році у 17-річний Георгій відправився на фронт;

у 2017 створив і очолив Добровольчий підрозділ "Фрайкор" та однойменну організацію.

Додали, що під його командуванням здійснили 7 бойових ротацій на Донбас і стали на захист Харкова з першого дня повномасштабного російського вторгнення.

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