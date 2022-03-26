В боях за Харків загинув лідер "Фрайкору" Георгій Тарасенко
Джерело:телеграм "Фрайкору"
Обороняючи Харківщину, у бою загинув український військовий Георгій Тарасенко. Боєць був командиром Добровольчого підрозділу "Фрайкор".
Відповідну інформацію повідомили у самому батальйоні. Це трапилось ввечері 26 березня.
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У боях загинув командир Георгій Тарасенко
У бою, обороняючи рідну Харківщину, загинув лідер і командир Добровольчого підрозділу "Фрайкор" – Георгій Тарасенко,
– мовиться у повідомленні.
У рідному підрозділі розповіли, що:
- "Георгій був кращим з нас, він завжди першим вів нас у бій і ніколи не проявляв страху;
- так сталося, в його останньому бою, проводячи контрнаступ на позиції ворога, він йшов першим у складі нашої бойової групи".
У бою загинув командир Георгій Тарасенко / Фото з телеграму "Фрайкору"
Пригадують, що Георгій був націоналістом все життя – у націоналістичному русі з домайданівських часів. Про бійця відомо, що:
- військовослужбовець був учасником Революції Гідності, протистояв "рускій весні" в Харкові;
- у 2014 році у 17-річний Георгій відправився на фронт;
- у 2017 створив і очолив Добровольчий підрозділ "Фрайкор" та однойменну організацію.
Додали, що під його командуванням здійснили 7 бойових ротацій на Донбас і стали на захист Харкова з першого дня повномасштабного російського вторгнення.Редакція 24 каналу щиро співчуває рідним та близьким загиблого Героя України, який віддав своє життя на нашу землю, свободу та незалежність.
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