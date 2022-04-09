У боях за Маріуполь загинув співзасновник "Pizza Veterano" Рафаель Агаєв
9 квітня 2022 , 08:40Читать новость на русском
Джерело:Леонід Остальцев у фейсбуці
У блокадному Маріуполі, виконуючи бойові завдання, загинув воїн Рафаель Агаєв. Він був у складі свого підрозділу морської піхоти.
Також Агаєв був співзасновником "Pizza Veterano". Про втрату повідомив його друг та ветеран Леонід Остальцев.
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Ти навчив мене готувати піцу, після чого, моє життя змінилося. Потім ти пішов на війну в 2014 році, бо ти красавчик і по іншому не міг. Коли ти повернувся – ми разом пішли згадати, чи не забули ми як готувати піцу після повернення з фронту і дуже здивувалися, коли "не забули",
– пригадав Остальцев.
За його словами, саме Рафаель Агаєв був поруч, коли відкривалася перша піцерія. Допомагав, підтримував та вчив.Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Воїна.