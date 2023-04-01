У боях за Україну загинув доброволець Даниїл Ляшук "Моджахед"

У боях на Бахмутському напрямку загинув військовий Даниїл Ляшук з позивним "Моджахед". Він воював за Україну ще з 2014 року.

Про це повідомив військовий капелан Хаджімурад Путілін. Також сумну звістку підтвердив блогер Ігор Лаченков. Він наголосив, що Даниїл загинув як воїн.

До речі Один з найкращих у небі України: що відомо про загиблого пілота Дениса Кирилюка

Він зазначив, що "Моджахед" так і не отримав громадянство України, про яке мріяв. Тому попросив надати його Даниїлу хоча б посмертно.

Всі, хто тебе знав — знають, що ти був дуже доброю, відважною та щирою людиною, з власною честю...Ти мені завжди казав, що найстрашніше для тебе — це випасти зі строю. Зараз ти в ньому навічно,

– написав Лаченков.

"Моджахед" загинув у боях / Фото Ігоря Лаченкова

Воював, попри поранення

"Моджахед" мав 2 важких пораненя за час повномасштабної, однак знову повернувся на передову. Останнє було 18 серпня 2022 року під час виконання бойового завдання. Не дивлячись на цей факт, разом зі своєю групою взяв у полон двох російських солдат.

Білоруський доброволець був командиром та засновником бойової групи "Вендетта", він воював за Україну ще з 2014 року.

У соцмережах "Моджахеда" згадують як сміливого та рішучого героя. Зокрема, військовий з позивним "Мадяр" наголосив, що Ляшук завжди залишиться вірним воїном українського народу. Україні додають, що герої не вмирають. Однак вони перестають відповідати на смс.

Що відомо про "Моджахеда"

Даниїл Ляшук народився у місті Брест в Білорусі. У 14 років переїхав до Криму, де здобув освіту моряка у Севастополі.

Після початку окупації Криму у 2014 році пішов воювати на боці України та став до лав добровольчого батальйону, що діяв на сході України в зоні ООС.

19 січня 2015 під час бойових дій у районі станиці Луганської зазнав тяжкого поранення. Того ж року Ляшука затримали у кримінально-політичній справі проти батальйону "Торнадо". Йому представили звинувачення у низці важких злочинів, які доброволець відкидав.