Під Вугледаром загинув колишній білоруський політв'язень, який воював за Україну з 2015 року

Війна, розв'язана Росією проти України, продовжує забирати життя найкращих. Днями у боях за нашу країну загинув білоруський доброволець Едуард Лобов.

Білоруський доброволець загинув 26 січня у боях під Вугледаром на Донеччині. Про загибель воїна повідомив його брат Олександр Молчанов.

До теми На фронті загинув український легкоатлет Володимир Андрощук

Білорус загинув у бою

Олександр Молчанов розповів, що його брат разом з іншими воїнами за допомогою "Джавелінів" полював на російські танки. Після цього почався ближній бій, у якому Едуард Лобов особисто ліквідував кількох загарбників. Однак у протистоянні воїн зазнав осколкового поранення, яке стало смертельним.

Едуард Лобов служив у 72-й окремій механізованій бригаді. Захисник брав участь Київщини, зокрема Чорнобиля. Останні кілька місяців разом з побратимами він боронив місто Вугледар, за яке зараз тривають запеклі бої.

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що перед виборами в Білорусі в 2010 році Едуарда Лобова затримали та засудили до 4 років колонії суворого режиму за сфабрикованою справою.

Лідерка білоруської опозиції та екскандидатка в президенти країни Світлана Тихановська відзначила, що після виходу з колонії Едуард Лобов приїхав в Україну, аби захищати нашу державу під час війни на Донбасі.

Це був справді видатний білорус, який захищав Білорусь – і держава ще у 2010 році "нагородила" його статусом політв’язня. Він повністю відбув термін в одній з найгірших в'язниць Білорусі – Івацевитській колонії "Вовчі нори". Едуарда звільнили лише через 4 роки, оскільки він відмовився писати прохання про помилування. З 2015 року колишній політв'язень захищав Україну від російських загарбників. У цій війні гинуть білоруси, які могли б довго жити і робити нашу країну кращою. Але злочинні режими вирішили інакше. Ми не забудемо Едуарда. Він назавжди залишиться у наших серцях,

– наголосила Тихановська.

Від початку повномасштабного вторгнення у боях за Україну загинули щонайменше 18 білоруських добровольців.

Загинув Руслан Обломов

26 січня у боях також загинув Руслан Обломов, який служив у "Білоруському добровольчому корпусі". У корпусі розповіли, що захисник загинув зі зброєю в руках, як справжній воїн.

Спершу білоруські видання повідомляли, що загиблий воїн – білоруський доброволець. Однак згодом уточнили, що Руслан Обломов – українець, що воював у добровольчому формуванні пліч-о-пліч з білорусами.

Відомо, що у чоловіка залишилась дружина та маленька донька.