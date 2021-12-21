"Боялась, бо чула крики жінок": на Закарпатті народила 11-річна дівчинка

Дівчинка народила за допомогою кесаревого розтину. Породілля вже перебуває вдома, однак сина ще залишили під наглядом медиків через малу вагу та екстраординарний випадок.

Вага немовля – 2 500 грамів, а зріст – 49 сантиметрів. Дитина перебуває в обласній дитячій лікарні.

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Дівчинка боялась народжувати

Породілля розповіла, що зраділа, коли їй повідомили про кесарів розтин.

Я боялася (народжувати – 24 канал), перелякалася, бо чула, як жінки там кричали. А коли сказали, що кесарити будуть, то заспокоїлася,

– сказала дівчина.

Назвали сина на честь батька – Олександром. Дівчинка розповіла, що кохає 46-річного батька своєї дитини, він допомагає їй фінансово. Про навчання у школі дівчина вже й не думає. Хоче іти працювати.

"Коли мій хлопчик підросте, я віддам його і в дитсадок, і в школу. А я вже ні, не планую", – сказала породілля.



Умови, в яких проживає дівчинка / Фото УП

Що відомо про вагітність неповнолітньої

Медики дізнались про 11-річну вагітну всередині жовтня. Тоді мама привела доньку у Берегівську міську лікарню, дівчинка була вже на 8 місяці вагітності.

Спочатку мама і 11-річна дівчинка переконували поліцейських, що завагітніла вона від 14-річного Керіма. Мовляв, познайомилася з ним на сміттєзвалищі.

Згодом зізналися, що справжній батько дитини – співмешканець мами. Йому 46-років і родом чоловік із Херсонської області.

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