Боялись нацизму, а путін штовхає у рашизм, – Давидюк про позицію Німеччини

Всередині Шольца перемагає "путін і Шредер" над здоровим глуздом. Це продовження ганебної поведінки Меркель, яка поставила стосунки із путіним вище за європейське лідерство.

Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він також зазначив, що сьогодні лідерство в Європі – це підтримка України з усіх сил та можливостей.

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"Пані Урсула фон дер Ляєн на сьогодні просто суперлідер як для Німеччини, так і для всього ЄС. Ось такі політики, як вона – це про майбутнє", – зазначає Микола Давидюк.

А Шольц – це про газову трубу, про відкати, про непостачання зброї, каже політолог. Водночас, за його словами, якщо канцлер Німеччини не хоче надавати нам зброю, Україна знайде її самотужки.

Шольц своєю поведінкою може бути найбільшим негідником цієї війни. Він дуже багато говорить про допомогу Україні, але нічого не робить – це вже не про жарти, а про підлість. Спілкуючись із багатьма німецькими діячами, є відчуття, що німцям соромно за свого канцлера,

– говорить Давидюк.

"Україна буде захищеною, а німцям буде соромно. Тому що вони боялися стати нацистами вдруге, але путін штовхає їх у рашизм. Ганьба та сором тій країні, що не хоче допомогти тим, хто на священній війні оберігає свій дім і життя своїх близьких", – емоційно додає політолог.

Але між політичною елітою Німеччини та її народом є різниця, бо німецьке населення – за Україну, все ж резюмує Микола Давидюк.

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