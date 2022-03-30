Бояться дефіциту: у Білорусі заборонили вивозити крупи, борошно і макарони
30 березня 2022 , 06:14Читать новость на русском
Джерело:Інтерфакс-Україна
У Білорусі через страх дефіциту заборонили вивозити з країни низку товарів. Зокрема мовиться про деякі групи, борошно та макарони.
Відповідне рішення влада ухвалила на 3 місяці. Про це 30 березня повідомили пресслужбі міністерства антимонопольного регулювання та торгівлі Білорусі.
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Постановою запроваджено заборону на вивезення за межі Білорусі рису, крупи та борошна грубого помелу з жита або ячменю, зерна злаків обробленого, макаронних виробів,
– мовиться у повідомленні.
Влада країни назвала мету такого вчинку:
- недопущення створення дефіциту;
- дотримання продовольчої безпеки країни.
Окрім того, відомо, що заборона влади не поширюється на товари, які:
- вивозяться з країни як міжнародна гумдопомога іноземним державам чи як запаси;
- перевозять як міжнародні транзитні перевезення, що починаються та закінчуються за межами митної території Євразійського економічного союзу;
- підпадають під митні процедури у державі-члені Євразійського економічного союзу та переміщуються транзитом.
Заборона вступає в дію після публікації та діятиме 3 місяці.
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