Бояться втратити пропагандистську картинку: навіщо вагнерівці зводять "кордон" на Луганщині

Російські найманці зводять так звану "лінію Вагнера" біля Лисичанська. Окупанти встановлюють бетонні пірамідки та вже вирили рів. Пропагандисти заявили, що такі укріплення нібито зможуть зупинити наших захисників.

На абсурдну заяву росіян відреагували українські воїни. Зокрема, снайпер "Осман" у межаж проєкту "Інтерв'ю24" розповів, що думає, про "лінію Вагнера". Про це інформує 24 канал.

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Окупанти дуже бояться втратити пропагандистську картинку

Росіяни зводять оборонні лінії біля Лисичанська, бо дуже сильно бояться втратити пропагандистську картинку. Таку думку висловив Станіслав – боєць 24-го окремого штурмового батальйону 53-ї бригади з позивний "Осман".

Український захисник зауважив, що окупанти, зокрема бояться втратити так звану "ЛНР".

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Станіслав підкреслив, що раніше вороги офіційно заявили, нібито вже звільнили "ЛНР". Через це намагаються не допустити просування наших воїнів на тому напрямку дуже далеко.

І щоб це на інформаційних заголовках звучало не так погано, щоб росіяни не кричали: "Нас Путин обманывал сколько времени". У них і зараз все йде не по плану, тому що вони не очікували такого опору від нас,

– підсумував "Осман".

Зауважимо, що українські військові вже деокупували 9 населених пунктів Луганської області . Це підтвердив очільник ОВА Сергій Гайдай.

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Коротко про лінію "Вагнера" на Луганщині

Окупанти зводять оборонну лінію в районі села Гірське неподалік від Лисичанська. Відповідні супутникові знімки у жовтні показала компанія Maxar Technologies.

Укріплення складається з чотирьох рядів пірамід з цементу. Далі – розташований великий рів.

Першу секцію траншеї копали ще 25 вересня. Другу – вирили орієнтовно між 30 вересня та 5 жовтня.

До речі, пропагандисти заявили, що "лінія Вагнера" простягнеться на орієнтовно 200 кілометрів. Однак, за даними з супутника, російські найманці станом на 22 жовтня забудували лише 1,6 кілометра територій.

Тим часом думки експертів щодо ефективності "лінії Вагнера" розділилися. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі.

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