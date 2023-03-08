Боррель запропонував 3 варіанти, як забезпечити Україну боєприпасами

Жозеп Боррель заявив, що очільники оборонних відомств країн ЄС розглянуть політичні рішення щодо надання Україні боєприпасів. Мовиться про негайні, середньострокові й довгострокові заходи.

Високий представник ЄС зазначив це 8 березня перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС у Стокгольмі. Він також зауважив, що ця неформальна зустріч – дуже важлива.

Важливо Україні треба терміново передавати всі боєприпаси, що є на складах армії ЄС, – Боррель

Боррель назвав 3 варіанти, щоб забезпечити ЗСУ боєприпасами

Сьогодні (8 березня – 24 Канал) не формально, але політично, ми відпрацюємо напрямки для наступної спільної зустрічі з міністрами закордонних справ. Питання є – як підтримати Україну, краще, швидше та сильніше,

– заявив Боррель.

Він відзначив, що в Україні тривають важкі бої, наша держава потребує більше боєприпасів.

"Я представив пропозиції, які будуть обговорені міністрами. Ці пропозиції були створені разом з Європейською службою зовнішніх дій, з Європейським оборонним агентством, яке я маю честь очолювати, та з Єврокомісією. Вони мають три складові", – заявив Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки.

За його словами, мовиться про три варіанти:

перший – надати боєприпаси швидко з існуючих запасів. Тоді мовиться про тижні. За словами Борреля: "Тож ми маємо використати те, що ми вже маємо. Те, що європейські армії вже мають на своїх складах, і те, що вони вже замовили у промисловості";

другий – ухвалення рішення щодо спільного замовлення боєприпасів, визначити коло країн, які готові брати участь у такому замовленні, щоб поповнити власні запаси та передати також частину цього замовлення для України у середньостроковій перспективі;

третій – збільшити спроможності нашої оборонної промисловості.

Ми не можемо серйозно говорити про нашу здатність мати стратегічну автономію та брати на себе відповідальність, якщо ми не маємо достатню оборонну спроможність у нашій промисловості. Ми працюємо над цим разом із Європейською комісією, і ми будемо бачити, яким чином збільшити ці спроможності,

– заявив високий представник ЄС.

За словами Жозепа Борреля, на негайну допомогу для України витратять один мільярд євро, на середньострокову допомогу та спільне замовлення – до 4 мільярдів євро.

Україна розраховує отримати від партнерів мільйон снарядів

Олексій Резніков заявив, що для нас наразі пріоритетно отримати засоби ППО, боєприпаси та снаряди калібру 155 міліметрів. Саме тому Україна веде переговори з європейськими партнерами, з міністрами оборони ЄС.

Пріоритетом номер один є системи протиповітряної оборони, а також боєприпаси, боєприпаси та ще раз боєприпаси. Саме тому я підтримую ініціативу мого друга Ханно Певкура (міністра оборони Естонії – 24 Канал) про постачання 1 мільйона снарядів для артилерійських систем калібру 155 міліметрів,

– пояснив міністр оборони України.

Також високопосадовець відзначив, що нам важливо продовжувати постачання в Україну бронетехніки, зокрема бойових машин піхоти та танків, які допоможуть створити "сталевий кулак" напередодні контрнаступу. Детальніше про зброю для України – читайте тут.