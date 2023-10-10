Боєприпаси та нові системи ППО: що отримає Україна від союзників після "Рамштайну"

Завтра, 11 жовтня, у Брюсселі відбудеться чергове засідання в форматі "Рамштайн" у штаб-квартирі НАТО. Очікується, що партнери оголосять нові пакети допомоги, до яких увійдуть нові системи ППО та боєприпаси.

Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі з посиланням на слова постійної представниці США при НАТО Джуліан Сміт.

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Боєприпаси та нові системи ППО: що отримає Україна

Завтра під час засідання контактної групи Україна повідомить союзникам про поточні потреби на фронті, а міністри оборони передадуть нові пакети допомоги. Представниця США при НАТО не береться прогнозувати, яку зброю отримає Україна. Втім, у пріоритеті будуть боєприпаси та системи протиповітряної оборони.

"Основну увагу приділять системам ППО і боєприпасам, хоча, без сумніву, українці звертатимуться з різноманітними іншими запитами. Я не можу з упевненістю сказати, що буде досягнуто під час засідання. Це завжди органічна зустріч, де міністри роблять крок вперед і пропонують допомогу в режимі реального часу. І в деяких випадках оголошення допомоги ми вперше чуємо під час засідання", – сказала Джуліан Сміт.

За її словами, непереривне постачання боєприпасів дуже важливе і впливає на перебіг подій на фронті. Також системи ППО відіграють особливу роль взимку, якщо росіяни знову атакуватимуть критичну інфраструктуру.

"Ми хочемо переконатися, що цієї зими українці матимуть засоби протиповітряної оборони, необхідні для захисту цих вузлів критичної інфраструктури, і гарантувати, що російські зусилля залишити українців у темряві і холоді в кінцевому підсумку не увінчаються успіхом", – сказала пані посол США при НАТО.

Джуліан Сміт розповіла, що деякі країни – члени НАТО вже передали всю можливу воєнну техніку Україні. Втім, вони продовжують шукати способи, як задовольнити потреби української армії.

"Деякі країни також закуповують озброєння, яке б вони могли передати. Ми бачили, як низка країн світу зробила крок уперед і запропонувала допомогу з розмінування тим членам Альянсу, які надають допомогу в галузі безпеки", – зазначила вона.

Рада Україна – НАТО: міністри оборони зустрінуться вперше у такому форматі

Завтра також відбудеться засідання Ради Україна – НАТО. Зазначимо, цей орган було створено під час саміту у Вільнюсі. За словами Джуліан Сміт, це буде перша зустріч міністрів оборони в рамках Ради.

"Україна фактично братиме участь у цій зустрічі на рівних з союзниками по НАТО для роботи над різними питаннями, розглядаючи, як ми можемо краще співпрацювати в усіх сферах – від кіберзахисту до боротьби з дезінформацією, і навіть прагнення України до членства в НАТО", – зазначила представниця США.

Підтримка Ізраїлю не послабить допомогу Україні

Представниця США при НАТО наголосила, що Вашингтон має давні зобов’язання перед Ізраїлем і продовжить надавати допомогу. Втім, за її словами, це не вплине на рішення США та Альянсу підтримувати Україну.

Джуліан Сміт заявила, що Ізраїль також буде на порядку денному під час зустрічі міністрів оборони в НАТО.

"Ми бачили, як усі члени Альянсу робили свої національні заяви практично в режимі реального часу. Оскільки атака тривала, я підозрюю, що це буде частиною нашої розмови", – сказала вона.

США стежить за безпілотниками в Румунії та експортом українського зерна

Джуліан Сміт повідомила, що Сполучені Штати контактують з Румунією щодо знайдених уламків російських безпілотників на їхній території. Крім того, Альянс посилив свою присутність в країні – в Румунії перебувають війська НАТО.

"Коли ми говоримо, що ми тут для того, щоб захистити кожен дюйм території НАТО, ми маємо це на увазі. І ми здійснили низку кроків для того, щоб гарантувати, що ми зможемо це зробити", – зауважила Сміт.

Крім того, у Вашингтоні пильно стежать за ситуацією в Чорному морі. США разом із союзниками зосереджені на пошуку шляхів вивезення зерна з України.

"Після того, як Росія вийшла із Чорноморської зернової ініціативи, ми розглядаємо додаткові маршрути по Дунаю і суходолу. На жаль, ці маршрути не настільки добре розвинені, як шляхи через Чорне море, але ми прагнемо розширити ці маршрути якомога швидше", – сказала Джуліан Сміт.