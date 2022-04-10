Боєприпаси на парашутах можуть бути снарядами для реактивної системи залпового вогню "Смерч"

У Києві та Харкові зафіксували боєприпаси, які "спускаються на парашутах". Таку технологію використовують для боєприпасів лише двох типів – освітлювальних і касетних.

Боєприпаси на парашутах застосовували у Нагірному Карабасі

За даними журналістів, освітлювальні боєприпаси загалом не несуть загрози. Натомість касетні небезпечні для цивільного населення.

До теми У мережі показали фото снаряду на парашуті під час обстрілу Харкова

Повідомляється, що парашути можуть використовувати у реактивному снаряді 9М55К1 для 300-мм реактивної системи залпового вогню "Смерч".

Парашут потрібен для того, щоб снаряд "розкидав" окремі суб-боєприпаси.

Журналісти зазначають, що такі снаряди були використані під час війни у Нагірному Карабасі, внаслідок чого постраждали цивільні.

Який принцип дії суб-боєприпасів

Принцип дії суб-боєприпасів полягає в тому, що кожен з них має індивідуальне наведення. Вони можуть зачепити військову техніку та цивільні авто, оскільки реагують на тепло.

Зазвичай це доволі примітивна теплова головка самонаведення, яка має реагувати на тепло бронетехніки. Але на практиці може захопити і цивільні автомобілі,

– йдеться у повідомленні.

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