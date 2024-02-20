Розглядаємо усі варіанти, – глава МЗС Нідерландів про пошуки снарядів для України за межами ЄС

Глава МЗС Нідерландів висловилася щодо закупівлі боєприпасів для України поза межами Європейського Союзу. Вона наголосила на важливості допомоги нашій державі усіма можливим шляхами.

Президент Чехії Петр Павел стверджував, що знайшов рішення, у який спосіб передати Україні близько 800 тисяч артснарядів. Це прокоментувала очільниця міністерства закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот в інтерв'ю 24 Каналу.

Дивіться також Чехія знайшла 800 тисяч боєприпасів для України: коли їх можуть передати

Боєприпаси для України

Посадовиця зазначила, що Нідерланди визнають необхідність допомоги Україні у її боротьбі за свободу та європейську стабільність: "Ми повинні підтримувати Україну, чого б це не коштувало, так довго, як це буде потрібно", – сказала вона.

Вони (українці – 24 Канал) борються за власну свободу, але вони також борються за стабільність і безпеку європейського континенту,

– додала Ганке Брюїнс Слот.

На запитання щодо закупівлі боєприпасів у третіх країн міністерка відповіла, що Нідерланди завжди відкриті до розгляду будь-яких можливостей, які можуть сприяти миру та безпеці.

Я вважаю, що ми повинні використовувати всі можливі заходи, щоб закупити снаряди для України тому, що важливо, аби українці могли воювати.

, президент Чехії говорив, що зброю для України потрібно шукати по всьому світу. Однак, за його словами, для цього необхідне чимале фінансування.

Ганке Брюїнс Слот запевнила, Нідерланди продовжуватимуть розглядати різні шляхи для забезпечення України необхідними ресурсами у цей час.

Крім того, міністерка висловила впевненість у тому, що Рада ЄС продовжить працювати над зміцненням оборонної промисловості та знайде варіант, як посилити підтримку України.

"Цього року Нідерланди виділили понад 2 мільярди євро на військову підтримку, і у такий спосіб ми можемо зробити свій внесок у безпеку України та її мужню боротьбу проти російської агресії", – заявила чиновниця.

Дивіться також Україна отримає новітні дрони-камікадзе від Франції: у Міноборони назвали терміни постачання

Уточнимо, що Петр Павел говорив про 500 тисяч боєприпасів калібру 155 міліметрів і 300 тисяч одиниць калібру 122 міліметрів. Водночас постало питання стосовно того, чи зможуть українські війська використовувати ці боєприпаси на полі бою та чи відповідають вони стандартам.